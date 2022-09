© 2022 Home Box Office, Inc.



Über Nacht wurde Schauspielerin Milly Alcock durch die Serie "House of the Dragon" zum gefeierten Star. Doch nun verriet die 22-Jährige, dass sie mit dem Erfolg nicht so gut klarkommt: "Es war beängstigend. Die Fans vergessen oft, dass ich auch nur ein normaler Mensch bin."