© Tobias Schwarz/AFP/Getty Images



Dennoch: Unvergessen bleibt das abstruse und emotionale Playback-Konzert, das Hasselhoff zur Jahreswende 1989/90 an der Mauer gab. 500.000 Deutsche jubelten ihm zu - und schlossen "The Hoff" endgültig und für immer ins Herz. Später kehrte "The Hoff" noch oft an den Ort des Geschehens zurück, 2019 veröffentlichte er sogar ein dazu passendes Hörbuch: "Up Against The Wall - Mission Mauerfall".