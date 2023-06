© iStock/ArtMassa



Im Herbst sammelt sich vor allem in größeren Gärten relativ viel Laub an. Doch diese Gartenabfälle sind nährstoffarm und sollten nicht in großen Mengen auf dem Kompost landen. Am besten mischt man das Laub mit stickstoffreichen Abfällen, wie Rasenschnitt oder Gemüse. Blätter von Obstbäumen, Hainbuche oder Ahorn verrotten sehr gut - noch schneller mit feuchtem Rasenschnitt.