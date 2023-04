Was, diese Bands gibt's noch?

© Getty Images/Ian Gavan



"Evil Woman", "Strange Magic", "Livin' Thing", "Don't Bring Me Down", "Xanadu", "Hold On Tight" ... Die Liste der großen ELO-Songs aus den 70-ern und 80-ern ist schier endlos. Insgesamt verkaufte die Band um Jeff Lynne (Bild) über 50 Millionen Tonträger. Nach zwischenzeitlicher Auflösung ist die Rock-Pop-Gruppe seit 2014 wieder da, das letzte Album "From Out Of Nowhere" (2019) landete auf Platz eins in den britischen Charts.