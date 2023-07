© KTFA Entertainment



Mit Hits wie "Ladies' Night", "Celebration" und "Get Down On It" dominierten sie in den späten 70-ern und frühen 80-ern die Charts: Kool & The Gang sind eine echte Kultband. Zwei Jahre nach "Perfect Union" (2021) präsentieren die Soul-Funk-Ikonen jetzt ihr neues Werk "People Just Wanna Have Fun". Von der Ur-Besetzung sind inzwischen aber nur noch George Brown (links) und Robert "Kool" Bell übrig.