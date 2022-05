© ZDF



"Das sieht aber sehr interessant aus", beugte sich Horst Lichter über den Tisch und schaute den Leuchtkasten an. Wieder ein Teil, das er bei "Bares für Rares" noch nie gesehen hatte: "Also, ich bin begeistert!" Was er nicht ahnte: Die Rarität wäre beinahe auf dem Müll entsprgt worden.