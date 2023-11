© iStock



Nasse Schuhe unter der Heizung zu trocknen, das sollten Sie lieber lassen. Denn Lederschuhe können so schnell brüchig werden. Stopfen Sie stattdessen zerknülltes Zeitungspapier in die Schuhe. Es entzieht Ihren Schuhen schnell die Feuchtigkeit. Das Papier sollten Sie so oft austauschen, bis die Schuhe komplett getrocknet sind.