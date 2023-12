© Dan Kitwood/Getty Images



"They tried to make me go to rehab but I said no, no, no": Der Tod von Amy Winehouse war, so bitter es klingt, eine Tragödie mit Ansage. Je berühmter sie wurde, desto mehr schlug sie über die Stränge, und im Zeitalter des Internets konnte die ganze Welt ihren Zerfall mitverfolgen. Winehouse konsumierte diverse Rauschmittel und starb schließlich an den Folgen einer Alkoholvergiftung.