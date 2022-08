© iStock/Binnerstam



Eine besondere Technik beziehungsweise Chemie wendet der Zitronenfalter an, um einen Winter in Deutschland zu überstehen - und das noch nicht einmal in einem Unterschlupf. Um nicht zu erfrieren, scheidet der Zitronenfalter so viel Flüssigkeit aus wie möglich. Glycerin im Körper schützt ihn zusätzlich vor Frost. So können Zitronenfalter mit als erste wieder durchstarten, wenn die Frühlingssonne kommt.