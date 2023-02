© BR/Wilschewski



Er feierte bei "Herzblatt" seine Premiere als Fernseh-Moderator: Austro-Pop-Star Rainhard Fendrich ("Macho Macho", "I Am From Austria") übernahm 1993 die Sendung von Rudi Carrell. Der Österreicher führte in vier Jahren durch insgesamt 121 Folgen der Kuppelshow.