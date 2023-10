© Evening Standard/Getty Images



1978 richteten ABBA sich ihr Polar Music Studio in Stockholm ein, dort entstanden nicht nur die letzten drei ABBA-Alben, sondern auch "In Through The Out Door" (1979) von Led Zeppelin. Während der Aufnahmen kam es, wie Sänger Robert Plant (Bild, links) in einem TV-Interview gestand, zu einer durchzechten Nacht: Er und die beiden ABBA-Männer wären am Ende des Abends in einem Sexclub gelandet, so Plant.