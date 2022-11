© Jamie McCarthy/Getty Images for SUFH



Nachdem ihn die Corona-Pandemie in den letzten Jahrn ausbremste, kann Bruce Springsteen im nächsten Jahr endlich wieder auf große Tournee gehen: Von Februar bis Ende Juli spielt er zahlreich Konzerte in den USA und Europa, auch vier Termine in Deutschland - am 21. Juni in Düsseldorf, am 15. Juli in Hamburg, am 21. Juli am Hochenheimring und am 23. Juli in München - stehen auf dem Plan.