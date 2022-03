© TV NOW



Viel hätte nicht gefehlt und nicht Günther Jauch (Bild), sondern Jörg Pilawa hätte "Wer wird Millionär?" moderiert. Der "Bild" erzählte Pilawa, dass er schon früh Fan der englischen Sendung "Who wants to be a Millionaire?" gewesen sei und SAT.1 davon überzeugen wollte, eine deutsche Version zu produzieren.