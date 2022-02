© LMPC via Getty Images



Er nahm zahlreiche Gospelalben auf, schrieb einen Roman über den Apostel Paulus ("Man In White") und traute als geweihter Priester seine eigene Tochter: Der christliche Glaube spielte eine große Rolle in Johnny Cashs Leben. Mit "The Gospel Road" produzierte er 1973 sogar einen Film über das Leben von Jesus, in der er (als er selbst) und seine Frau June (als Maria Magdalena) auch mitspielten.