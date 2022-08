© John Phillips/Getty Images



Diana lebt in ihren Söhnen weiter. Die moderne Monarchie zum Anfassen wird nun durch William und Harry fortgeführt, die alles dafür geben, das Vermächtnis ihrer Mutter zu erhalten. Wohltätige Projekte und Kinderhilfe stehen an erster Stelle. "Sie hat uns und viele andere glücklich gemacht, und so wollen wir uns an sie erinnern", gedenkt Harry seiner Mutter.