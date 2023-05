© Cameron Spencer/Getty Images



Er besitzt zwar auch die amerikanische Staatsbürgerschaft, geboren wurde Michael Andrew Fox aber am 9. Juni 1961 im kanadischen Edmonton. Und auch wenn er schon lange in New York lebt, liebt er seine Heimat: Bei den olympischen Spielen 2010 in Vancouver hielt er bei der Abschlusszeremonie (Bild) eine Rede, in der er betonte, ein stolzer Kanadier zu sein.