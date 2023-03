© Saeed Adyani / Netflix



Auch in der Netflix-Serie "Ratched" (Bild) begeisterte Stone zuletzt in einer Nebenrolle. Auf der großen Leinwand war sie ebenfalls zu bewundern, etwa in Billy Crystals Komödie "Here Today" (2021). Zuletzt stand Stone für das Liebesdrama "What About Love" mit Andy Garcia vor der Kamera.