Was wurde aus den Alternative-Stars der 90-er?

© Martyn Goodacre/Getty Images



Mit ihrer Mischung aus Glamrock, Punk und Industrial-Sounds fielen sie 1996 sofort auf - auch wegen Frontmann Brian Molko: Der androgyne, bisexuelle Sänger wie auch seine Band passten so gar nicht in den Britpop-Zeitgeist, wurden aber schnell zu Superstars. "Nancy Boy" wurde ein UK-Top-Five-Hit, mit ihrem zweiten Album "Without You I'm Nothing" (1998) feierten sie auch international Erfolge.