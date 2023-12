Was wurde aus den Alternative-Stars der 90-er?

© Mads Perch



Bis heute sind Placebo einer der erfolgreichsten Acts der Alternative-Rock-Szene, nach einigen Umbesetzungen bilden Sänger Brian Molko (Bild) und Bassist Stefan Olsdal inzwischen den Kern der Band. Mit "Never Let Me Go" veröffentlichten Placebo 2022 ihr achtes Studioalbum. Jetzt wird mit einem "Live Box Set" nachgelegt, das unter anderem auch den Konzertfilm "This is What You Wanted" enthält.