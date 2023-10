© Studiocanal



Die süße Teigware brachte Jason Biggs zahlreiche weitere Auftritte in Teenie-Komödien ein. In einer größeren Rolle war der zweifache Familienvater in der TV-Serie "Orange is the New Black" (Bild) zu sehen, seine Karriere ist ins Stocken geraten: Sein letzter Kinofilm, in dem er eine Nebenrolle hatte, die Komödie "Lieber Diktator" kam nie in deutsche Kinos.