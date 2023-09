© Arthur Pollock/MediaNews Group/Boston Herald via Getty Images



Nach seinem Auftritt als Schönling in "Carrie" sprach William Katt auch für "Star Wars" vor, die Rolle von Luke Skywalker ging aber an Mark Hamill. Katt landete dafür die Hauptrolle in der - hierzulande weitgehend unbekannten - Superheldenserie "The Greatest American Hero" (1981-1986). Seit den 90er-Jahren ist Katt nur noch in kleineren Film- und Seriengastrollen zu sehen.