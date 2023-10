© Andreas Rentz/Getty Images



Für den heute 70-Jährigen ging es aus dem Weltraum - mit einigen Abstechern - in den Wilden Westen: Fünf Staffeln lang spielte Colm Meaney in der Serie "Hell on Wheels" den Eisenbahn-Investoren Thomas "Doc" Durant. Zuletzt er war er in Kinofilmen wie "Tolkien" (2019), "The Banker" (2020) und "In the Land of Saints and Sinners" (2023) zu sehen.