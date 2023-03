© 2011 Getty Images



In "Melrose Place" und der Michael-J.-Fox-Sitcom "Chaos City" gehörte Heather Locklear jahrelang zur Stammbesetzung. Größere Rollen blieben aber in den letzten Jahren aus: Zuletzt spielte sie in "Scary Movie 5" sowie in den Serien "Frankin & Bash" und "Fresh from the Boat" Gastrollen, machte aber vor allem durch mehrere Verhaftungen und Drogenprobleme Schlagzeilen.