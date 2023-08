© Rick Diamond/Getty Images for Waiting For Wishes



Für C. Thomas Howell bedeutete "E.T." den Start einer Schauspielkarriere: In Francis Ford Coppolas "Die Outsider" (1983) spielte er an der Seite weiterer Jungdarsteller wie Tom Cruise, Rob Lowe und Matt Dillon, bis heute ist er in kleineren Filmrollen zu sehen und als Seriendarsteller ("The Blacklist", "Bosch", "The Terror") gefragt.