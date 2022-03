© Bruce Glikas/WireImage/Getty Images



In den 90er-Jahren spielte Matthew Broderick Hauptrollen in Blockbustern wie "Cable Guy - Die Nervensäge", "Godzilla" und "Inspektor Gadget", danach war der Ehemann von "Sex And The City"-Star Sarah Jessica Parker eher in kleineren TV- und Filmrollen zu sehen. Dafür ist Broderick am Broadway ein Star: Bereits zwei Mal gewann er den begehrten Tony-Award als bester Schauspieler.