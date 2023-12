© Peter Bischoff/Getty Images



"This song's for you - David, Luca, Leon ...": Nicht nur der Titelsong "You Never Walk Alone" wurde zum (Chart-)Hit, auch "Freunde fürs Leben", die von drei Ärzten in einer Gemeinschaftspraxis in Lübeck erzählte, gehörte in den 90er-Jahren zu den populärsten Fernsehserien. Was die Darsteller heute machen, zeigt die Galerie ...