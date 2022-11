© Getty Images/Amy Sussman



Noch einmal so einen Hit landen wie "Sex On Fire" oder "Use Somebody" - es ist ihnen nicht gelungen. Aber die Kings of Leon haben es trotzdem geschafft, sich nachhaltig im Musikgeschäft zu etablieren, ihre Alben erzielen nach wie vor regelmäßig hohe Chartplatzierungen. 2021 veröffentlichten die vierfachen Grammy-Gewinner ihre aktuelle Platte "When You See Yourself".