In "Grüne Tomaten" hatte er einen seiner ersten großen Filmauftritte, ein Jahr später schaffte Chris O'Donnell an der Seite von Al Pacino in "Der Duft der Frauen" (1992) den endgültigen Durchbruch. Er war in der Folge in "Die drei Musketiere" und "Die Kammer" sowie als Robin in zwei "Batman"-Filmen zu sehen. Seit 2008 spielte er die Hauptrolle in der Krimiserie "Navy CIS: L.A.", die 2023 zu Ende ging.