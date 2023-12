© Andreas Rentz/Getty Images



Nach ihrer Zeit in Mittelerde spielte Liv Tyler etwa an der Seite von Ben Affleck in der Rom-Com "Jersey Girl", neben Scott Speedman im Psycho-Horror "The Strangers" und gemeinsam mit Edward Norton in "Der unglaubliche Hulk". Zudem ergatterte sie Rollen in den TV-Serien "The Leftovers", "Harlots" und "9-1-1: Lone Star".