Seinen Blick, sein verschwitzes Gesicht im berühmten Verhör von "Basic Instinct" kennt jeder: Wayne Knight war nicht nur im Erotikthriller, sondern auch in "Jurassic Park" (1993) und "Space Jam" (1996) ein prominenter Blockbuster-Nebendarsteller. Auch in Serie ging er immer wieder, etwa als Briefträger in "Seinfeld" (1992-1998) oder als einer der Hauptdarsteller in "The Exes" (2011-2015).