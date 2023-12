© Frazer Harrison/Getty Images



John Heard spielte nach den "Kevin"-Filmen unter anderem in "Die Akte" und "In The Line Of Fire" mit und war in wiederkehrenden Gastrollen in Kultserien wie "Die Sopranos" und "Prison Break" zu sehen. Einen seiner letzten größeren Leinwand-Auftritte hatte er 2013 im Trash-Klasssiker "Sharknado" (Bild). John Heard starb 2017 im Alter von 71 Jahren an einem Herzinfarkt.