© Photo by Hulton Archive/Getty Images



"One More Night" (KuRo 1), "In The Air Tonight" und "If Leaving Me Is Easy" (KuRo 2), "Against All Odds (Take A Look At Me Now)" (KuRo 3), "Another Day In Paradise" (KuRo 5), "I Wish It Would Rain Down" und "Groovy Kind Of Love" (KuRo 6): Phil Collins war in den 80er-Jahren nicht nur einer der erfolgreichsten Solokünstler, sondern auch der ungekrönte "Kuschelrock"-König.