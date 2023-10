© 2019 Getty Images/Sebastian Reuter



2001 kam Nora Tschirner als VJ zu MTV Germany und wirkte unter anderem an der Show "Ulmens Auftrag" mit. 2002 spielte die heute 42-Jährige in der ARD-Serie "Sternenfänger" und ist seither als Schauspielerin viel beschäftigt. Aktuell sieht man sie auch wieder auf der großen Leinwand: Neben Frederick Lau spielt Tschirner eine Hauptrolle in der Tragikomödie "One for the Road" (ab sofort im Kino).