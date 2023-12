© Michael Loccisano/Getty Images



Ihre bekannteste Rolle spielte Uma Thurman in einem weiteren Tarantino-Klassiker: Mit ihrer Darstellung der Hauptfigur in den beiden "Kill Bill"-Teilen wurde sie einer Ikone starker Frauenrollen. Danach spielte sie unter anderem in zwei Lars-von-Trier-Filmen ("Nymphomaniac", "The House That Jack Built"), aber auch in leichteren Komödien mit. 2024 ist sie an der Seite von Samuel L. Jackson in der schwarzen Komödie "The Kill Room" zu sehen.