Bis heute quälen sich tagtäglich Hobbysportler die Treppen des Philadelphia Museum of Art hochquälen, um anschließend in Siegerpose zu verfallen, die Stadt setzte dem dreifach oscarprämierten "Rocky" am Fuß der Stufen sogar ein Denkmal. Ohne Frage: Die Boxfilmreihe machte Sylvester Stallone zu einem der größen Stars in Hollywood. Doch was wurde aus den anderen Darstellern? DIe Galerie zeigt es ...