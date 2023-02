© Getty Images/Peter Bischoff



Tony Marshall im Jahr 1971 - über 50 Jahre ist das her! So sehr verändert hat er sich im Lauf der Jahre aber gar nicht. Marshall stand schon in den 70-ern für Gute-Laune-Schlager. "Schöne Maid" (1971), sein größer Erfolg, hielt sich insgesamt 56 Wochen in der Hitparade. Anlässlich seines 85. Geburtstags am 3. Februar erinnern wir an die Erfolge von Tony Marshall und verraten, was aus all den anderen Schlagerstars der 70-er wurde.