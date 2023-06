© United Archives/Siegfried Pilz/Getty Images



"Ich will 'nen Coooooowboy als Mann!": Schon in den 60-ern landete Gitte Haenning ihre ersten großen Hits, und auch in den 70-ern war die Dänin enorm erfolgreich. Titel wie "Ich will 'nen Cowboy als Mann", "Junger Tag", "So schön kann doch kein Mann sein" und "Freu dich bloß nicht zu früh" gelten heute als große Schlager-Klassiker. Auch als Schauspielerin war Haenning damals sehr gefragt.