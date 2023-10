© Ullstein Bild/ARTCO-Berlin/Getty Images



Howard Carpendale gehörte zu den populärsten Schlagersängern der 70er-Jahre, mit "Let's Do It Again" (erhältlich ab 13. Oktober) veröffentlicht er nun sein offiziell letztes Studioalbum. In der Galerie blicken wir zurück auf Carpendales Werdegang und verraten, was aus all den anderen Schlagerstars der goldenen 70-er wurde.