© Bruce Glikas/WireImage



Den Babyspeck hatte Jerry O'Connell bald nach "Stand by Me" verloren: Er spielte in den 90er-Jahren in den SciFi-Serien "Ultraman" und "Sliders" die Hauptrolle und war in "Jerry Maguire" als Football-Shootingstar zu sehen. Seit 2007 ist er mit Rebecca Romijn verheiratet, zuletzt hatte er größere Gastrollen in "Billions" und "The Big Bang Theory".