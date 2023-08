© Jamie McCarthy/Getty Images for Tribeca Festival



Phylicia Rashad begann ihre Schauspielkarriere in den 70er-Jahren am Broadway, bis heute ist sie auch am Theater eine gefragte Darstellerin. Zu ihren größten Rollen nach dem Ende der "Bill Cosby Show" zählte ihre Rolle in den drei "Creed"-Filmen, in denen sie die Mutter der Hauptfigur spielte.