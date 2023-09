© Peter Bischoff/Getty Images



Unter den Namen Venus traten Maria Mendiola und Mayte Mateos zunächst als Flamenco-Tänzerinnen auf, ehe sie von deutschen Produzenten entdeckt wurden: Als Baccara landeten sie 1977 mit "Yes Sir, I Can Boogie" und "Sorry, I'm A Lady" gleich zwei Nummer-eins-Hits in Deutschland. Auch mit "Darling" und "The Devil Sent You to Lorado" schafften die beiden Spanierinnen hierzulande den Sprung in die Top Ten.