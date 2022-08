© ZDF / Dirk Bartling



Als Dr. Römer in der "Schwarzwaldklinik" und fast 25 Jahre als Dr. Schröder auf dem Traumschiff (Bild, links, mit Harald Schmidt, vorne): Horst Naumann dürfte der am längsten aktive TV-Arzt in Deutschland sein. Im Fernsehen war er zuletzt 2010 zu sehen, in Rente will Naumann aber nicht gehen: Der 96-Jährige gibt immer noch Lesungen und spricht Hörbücher.