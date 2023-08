© RTL / Willi Weber



Limahls letztes Solo-Album "Love Is Blind" erschien 1992. Im Jahr 2008 veröffentlichte er mit Kajagoogoo das Comeback-Album "Gone To The Moon". 2012 nahm er an der britischen Version von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teil und belegte den zehnten Platz. Zuletzt feierte er ein Mini-Comeback: "The NeverEnding Story" wurde 2019 zum Streaminghit, als der Song im Staffelfinale von "Stranger Things" zu hören war.