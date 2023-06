© Tommaso Boddi/Getty Images



Als Hauptdarsteller in "Alien" (1979), "Magnolien aus Stahl" (1989) und "Aus der Mitte entspringt ein Fluß" (1992) begeisterte Tom Skerritt auf der großen Leinwand, für seine Rolle in der TV-Serie "Picket Fences" (1992-1996) erhielt er den Emmy. Bis heute ist der 89-Jährige gefragt, zuletzt spielte er die Hauptrolle im Krebsdrama "East of The Mountains" (2021).