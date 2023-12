© Matt Winkelmeyer/Getty Images



In den 90er-Jahren noch Leading Lady in Hollywood, danach konnte Meg Ryan kaum noch größere Rollen landen. Man munkelt, dass auch diverse - eher misslungene - Schönheitsoperationen dazu führten, dass Produzenten sie nicht mehr besetzen wollten. Aus der Not machte Ryan zuletzt eine Tugend: Bei der romantischen Komödie "What Happens Now" (2023) führte sie selbst Regie und übernahm die Hauptrolle.