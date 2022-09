© Pascal Le Segretain/Getty Images



Sie feiert am 26. September ihren 60. Geburtstag: Melissa Sue Anderson spielte nach dem Ende von "Unsere kleine Farm" nur noch Gastrollen in Serien wie "Love Boat", "Mord ist ihr Hobby" und "Hotel". Zuletzt war sie in einer Kleinstrolle in der Comedy "The Con Is On" (2018) zu sehen.