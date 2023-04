© Earl Gibson III/Getty Images



Für Anna Chancellor bedeutete ihre Rolle in "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" den Durchbruch: Die 57-Jährige ist bis heute vor allem in Großbritannien eine gefragte Film- und TV-Darstellerin, zuletzt war sie im Fantasy-Drama "Come Away" zu sehen, zudem spielt sie Hauptrollen in den Serien "The Watch" und "Hotel Portofino".