In fast allen Partien der WM 1974 stand er auf dem Platz: Jürgen Grabowski. Der Hesse, der 1965 sein Debüt in der Bundesliga feierte und neben dem WM-Titel auch mit Eintracht Frankfurt den UEFA-Pokal holte und zweimal Pokalsieger wurde, starb am 10. März im Alter von 77 Jahren. Ein Anlass, um auf die Helden von 1974 zu blicken. Was wurde aus ihnen?