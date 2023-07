© iStock/Alexander Shapovalov



Fleischsaft vom rohen Fleisch kann sich in der Packung oder der Aufbewahrungsschale ansammeln und sollte vor der weiteren Verarbeitung entsorgt werden. Die Flüssigkeit kann in den Abfluss geschüttet und mit kochend heißem Wasser weggespült werden. Wachstum und Verbreitung von Keimen und Viren in der Küche oder direkt in der Umgebung der Spüle wird somit sicher verhindert.