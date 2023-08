© iStock / mescioglu



Tee ist in manchen Fällen durch Umweltgifte belastet. Deshalb gilt: immer mal wieder die Sorten und Hersteller wechseln. Denn vor allem in Kräutertees wurden häufig Rückstände von Pflanzenschutzmitteln gefunden. Dabei wählt man am besten Tee-Produkte in reiner Bio-Qualität und achtet darauf, den Tee mit der richtigen Wassertemperatur laut Packungsbeilage zuzubereiten.